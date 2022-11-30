Із початку війни радіотехнічні війська виявили понад 240 тисяч ворожих цілей, – Залужний

За дев’ять місяців широкомасштабної війни радіотехнічні війська Повітряних сил Збройних сил України виявили понад 240 тисяч ворожих цілей та врятували сотні тисяч людських життів.

Про це заявив у Телеграмі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вітаючи із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ.

“За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів”, – підкреслив він.

Залужний наголосив, що він пишається українськими радіотехнічними військами.

«Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами”, – зауважив головнокомандувач ЗСУ.