Із особливо небезпечних та щойно деокупованих регіонів України виїхали близько 100 тисяч жителів

Вже близько 100 тисяч людей виїхало з особливо небезпечних, щойно деокупованих та тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє пресслужбаМіністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Для нас ваша безпека понад усе! Вкотре закликаємо громадян з особливо небезпечних та щойно деокупованих територій і ТОТ до евакуації. Обіцяємо: взимку ви та ваші рідні будуть у теплі. Ми зробимо все для того, щоб ви якнайскоріше повернулися додому», – запевнив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.