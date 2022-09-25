Суспільство

Із особливо небезпечних та щойно деокупованих регіонів України виїхали близько 100 тисяч жителів

25 Вересня 2022 20:42
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евакуація

Вже близько 100 тисяч людей виїхало з особливо небезпечних, щойно деокупованих та тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє пресслужбаМіністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Для нас ваша безпека понад усе! Вкотре закликаємо громадян з особливо небезпечних та щойно деокупованих територій і ТОТ до евакуації. Обіцяємо: взимку ви та ваші рідні будуть у теплі. Ми зробимо все для того, щоб ви якнайскоріше повернулися додому», – запевнив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.


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