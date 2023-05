Ілон Маск назвав ім’я нової гендиректорки Twitter

Власник Twitter Ілон Маск оголосив, що новою гендиректоркою соцмережі стане Лінда Яккоріно, яка раніше керувала відділом реклами американської медіакомпанії NBCUniversal.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Маск каже, що Яккоріно відповідатиме за бізнес-операції, поки він займатиметься дизайном продукту і новими технологіями.

«З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього», — пише Маск.

Нагадаємо, напередодні власник Twitter Ілон Маск заявив, що залишає посаду генерального директора компанії. Він зазначив, що нова гендиректорка розпочне виконувати обов’язки приблизно через 6 тижнів. Водночас сам Маск почне займати посаду виконавчого голови та технічного директора, наглядатиме за сервісом, програмним забезпеченням і системними адміністраторами.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky