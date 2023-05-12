Суспільство

Ілон Маск назвав ім’я нової гендиректорки Twitter

12 Травня 2023 20:07
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Twitter, Ілон Маск

Власник Twitter Ілон Маск оголосив, що новою гендиректоркою соцмережі стане Лінда Яккоріно, яка раніше керувала відділом реклами американської медіакомпанії NBCUniversal.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Маск каже, що Яккоріно відповідатиме за бізнес-операції, поки він займатиметься дизайном продукту і новими технологіями.

«З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього», — пише Маск.

Нагадаємо, напередодні власник Twitter Ілон Маск заявив, що залишає посаду генерального директора компанії. Він зазначив, що нова гендиректорка розпочне виконувати обов’язки приблизно через 6 тижнів. Водночас сам Маск почне займати посаду виконавчого голови та технічного директора, наглядатиме за сервісом, програмним забезпеченням і системними адміністраторами.

Як повідомляє CNN, Лінда Яккоріно працювала у NBCUniversal з 2011 року, а також стажувалася там під час навчання в університеті. Крім того, вона працювала у медіакомпанії Turner Broadcasting. Там вона була виконавчою віцепрезиденткою й головною операційною директорком з рекламних продажів, маркетингу та придбань.

Яккоріно стверджує, що за час роботи у NBCUniversal її команда з продажу реклами заробила 100 мільярдів доларів і налагодила партнерські відносини з багатьма новими медіакомпаніями, серед яких є Twitter, Apple News, Buzzfeed, Snapchat та YouTube.


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