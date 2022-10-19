Суспільство

Херсонська ОВА закликає жителів області ігнорувати заклики окупантів до “евакуації”

19 Жовтня 2022 13:50
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окупація

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич наголосив, що заяви гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо про так звану евакуацію до РФ лунають на тлі успіхів українських військових, і закликав жителів області ігнорувати все, що говорять і вимагають окупанти.

“Гауляйтер Сальдо заявив про так звану евакуацію з Херсонської області до регіонів Росії. Ці заяви звучать на тлі успіхів наших військових, які на Херсонщині звільняють населений пункт за населеним пунктом. Херсонці, наполегливо прошу вас – ігноруйте все, що вам кажуть або вимагають від вас окупанти. Вони хочуть узяти наших людей у заручники та використовувати їх немов “живий щит”. Не дозвольте, щоб імперія зла прикривалася вами, вашими батьками, дітьми”, – написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА наголосив, що українська армія не знищує українські міста та села.

“Наші Збройні сили високоточною зброєю б’ють тільки по ворожій армії, її техніці, пунктах управління, складах і логістиці. Натомість росіяни безпощадно обстрілюють мирні об’єкти, де немає військових”, – написав він.

Напередодні Сальдо оголосив про організоване переміщення населення “чотирьох муніципалітетів – Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського” – на лівий берег Дніпра. Крім того, окупаційні органи влади переїдуть на лівий берег Дніпра.


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