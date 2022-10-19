Херсонська ОВА закликає жителів області ігнорувати заклики окупантів до “евакуації”

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич наголосив, що заяви гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо про так звану евакуацію до РФ лунають на тлі успіхів українських військових, і закликав жителів області ігнорувати все, що говорять і вимагають окупанти.

“Гауляйтер Сальдо заявив про так звану евакуацію з Херсонської області до регіонів Росії. Ці заяви звучать на тлі успіхів наших військових, які на Херсонщині звільняють населений пункт за населеним пунктом. Херсонці, наполегливо прошу вас – ігноруйте все, що вам кажуть або вимагають від вас окупанти. Вони хочуть узяти наших людей у заручники та використовувати їх немов “живий щит”. Не дозвольте, щоб імперія зла прикривалася вами, вашими батьками, дітьми”, – написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА наголосив, що українська армія не знищує українські міста та села.

“Наші Збройні сили високоточною зброєю б’ють тільки по ворожій армії, її техніці, пунктах управління, складах і логістиці. Натомість росіяни безпощадно обстрілюють мирні об’єкти, де немає військових”, – написав він.

Напередодні Сальдо оголосив про організоване переміщення населення “чотирьох муніципалітетів – Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського” – на лівий берег Дніпра. Крім того, окупаційні органи влади переїдуть на лівий берег Дніпра.