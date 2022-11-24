Суспільство

Харків та область заживлено майже на 70%, – Синєгубов

24 Листопада 2022 17:12
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електроенергія

У Харківській області та в Харкові вже заживили електроенергією майже 70% споживачів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Завдяки нашим енергетикам уже опівночі подали напругу на об’єкти критичної інфраструктури Харківщини, а також до підстанцій Харківського, Лозівського та Чугуївського районів.

До 10 ранку були заживлені очисні та теплові мережі. Згодом –  метро, трамвайно-тролейбусне управління й частину абонентів м. Харків.

Ще близько 150 тисяч споживачів у м. Харків залишаються без світла, а в області – майже 300 тисяч жителів.

Процес відновлення триває безперервно”, – зазначив Синєгубов.


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