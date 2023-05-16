Flowers.ua – сервіс доставки квітів та подарунків у Києві та всій Україні

Флористи компанії Flowers.ua знають усі нюанси квіткового етикету, а тому стовідсотково зможуть грамотно скласти збірний букет квітів або букет у коробці, який стане найкращим подарунком з нагоди дня народження або іншої події. Не сумнівайтеся, рослини для композицій завжди найсвіжіші, а оформлення букета вище за всілякі похвали. Доставка квітів по Києву https://flowers.ua/ua/kiev та всіх великих містах країни безкоштовна.

Які квіти вибрати для тієї чи іншої події

Від характеру події залежить вибір відтінку квітів. Чим урочистіший захід, тим яскравішими можуть бути квіти. Червоні квіти дарують дівчатам, з якими вас пов’язують дуже близькі, романтичні стосунки. Презентують їх на будь-які свята та без приводу. Букети білого кольору частіше дарують юним особам, а причиною такого подарунка може бути будь-який привід: побачення, вдале складання іспитів тощо. Квіти жовтого відтінку – зовсім не квіти розлуки. Букети кольору сонця часто дарують артистам як знак захоплення їхньою творчістю, а також усім, кому просто хочеться підняти настрій.

Найширший асортимент квітів

Асортимент каталогу https://flowers.ua не зрівняється ні з яким стаціонарним квітковим магазином. На сторінках сайту ви знайдете чудові букети червоних троянд, дивовижні альстромерії, тендітні іриси, пухнасті півонії та хризантеми, весняні тюльпани й величні кали. Всі квіти зібрані в найнеймовірніші композиції. Також на сайті можна замовити квіти в коробці, квіти в кошику і квіти в кашпо.

Свіжість композицій гарантована

Компанія Flowers.ua гарантує, що ваш адресат отримає найсвіжіші квіти в Києві. Так, кожен букет збирається тільки в день доставки, тому квіти довго зберігають свій привабливий зовнішній вигляд. Крім того, в арсеналі компанії є професійне холодильне обладнання, на полицях якого готові букети стоять до тих пір, поки за ними не заїде кур’єр.

Висококваліфікована допомога фахівців

В компанії працюють тільки висококваліфіковані фахівці з величезним досвідом роботи. Менеджери кол-центру Flowers.ua готові прийняти ваші замовлення, відповісти на всі питання і надати необхідні консультації цілодобово. Кур’єрська служба доставляє замовлення 365 днів на рік в будь-який район Києва. Крім того, флористи Flowers.ua – це професіонали з відмінним почуттям стилю. І, якщо ви все ще не впевнені у своєму виборі, замовте послугу “Вибір флориста”. Букет на замовлення неодмінно перевершить усі ваші очікування.

Зручне онлайн замовлення через додаток та на сайті

Послуга доставка квітів сьогодні користується великою популярністю, адже зараз прямо на сайті чи в офіційному додатку Flowers.ua можна швидко і зручно купити квіти або квіти з подарунками. Всього декілька кліків мишкою і вважайте, що замовлення у вас в кишені. Залишиться лише провести оплату, і адресат отримає ваш подарунок у вказаний час. Flowers.ua дає 100% гарантію якості та конфіденційності ваших даних.

Доставка квітів: швидко і професійно

Кур’єри компанії доставляють замовлення в рекордно короткі терміни, навіть якщо ви зробите замовлення день в день. Доставка квітів в Києві здійснюється вже після обіду (за умови своєчасної оплати в першій половині дня). Але, якщо вам потрібно ще швидше, це також цілком здійсненне завдання. Зателефонуйте до менеджера для уточнення всіх подробиць, та можете не сумніватися – компроміс неодмінно буде знайдено. Клієнтські заявки приймаються та обробляються цілодобово.