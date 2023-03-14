Суспільство

Електронні повістки в Дії: у Мінцифри прокоментували резонансну заяву військкому ТЦК Харківщини

14 Березня 2023 08:47
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дія, мобілізація, повістка

Міністерство цифрової трансформації пояснило у коментарі NV, чи є зв’язок між реєстром Оберіг і Дією.

Процедура роздачі повісток — нині тема гарячої дискусії для українців. І тут хмизу у багаття нещодавно підкинув військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап. Він заявив журналістам, що реєстр Оберіг з всеукраїнською базою чоловіків від 18 до 60 років скоро може бути переданий до Дії, а отже все йде до пересилання цифрових повісток.

NV звернувся до Міністерства цифрової трансформації з проханням надати роз’яснення, щодо цієї інформації.

«У Дії повісток не буде, — наголосив у коментарі NV Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри. — Щодо військового обліку — дані про військовозобов’язаних знаходяться у реєстрі Оберіг, який належить Міноборони. До Дії цей реєстр не має жодного відношення, тому що Дія — це не реєстр».


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