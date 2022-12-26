Суспільство

До медиків з уламковим пораненням звернулася жителька Вовчанська на Харківщині

26 Грудня 2022 08:54
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війна

72-річна жителька Вовчанська, яка напередодні зазнала поранень внаслідок російського обстрілу, звернулася до медиків.

Про це зранку 26 грудня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення”, —повідомив Синєгубов.

Також голова ХОВА повідомив про обстріли Куп’янського району.

“В смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих”, — написав Синєгубов.

Рятувальники повідомили про дві пожежі, які минулої доби сталися в регіоні внаслідок обстрілів окупантів.

“Пожежі, спричинені ворогом, зафіксовані в Ізюмському та Куп’янському районах області. Горіли об’єкт критичної інфраструктури та приватне домоволодіння. Постраждалих не виявлено”, — повідомили в ДСНС.


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