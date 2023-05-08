До бою готові вісім нових ударних рот дронів українського виробництва, – Федоров

Армію дронів поповнили вісім нових ударних рот БПЛА українського виробництва. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Вісім нових ударних рот БпЛА готові до бою – передали їм пікапи, ударні коптери та FPV-дрони”, – написав Федоров.

Глава Мінцифри уточнив, що безпілотники для Армії дронів придбали в рамках платформи UNITED24 та коштом державного бюджету.

“Важливо, що всі дрони українського виробництва. Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони”, – заявив він.

За словами міністра, створення ударних рот – безпрецедентний та своєчасний крок.

“Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті”, – повідомив Федоров.