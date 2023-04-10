Суспільство

Для повного розмінування України потрібно 30 років, – Резніков

10 Квітня 2023 20:38
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міни

Для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, Україні необхідні мінімум 5 000 фахівців, які будуть розмінуванням території. Як приклад, він навів Хорватію, де війна закінчилась 28 років тому, однак і зараз частина територій країни замінована.

“Вони в середньому на рік можуть розмінувати 50 кв.км. А у нас війна ще триває. Якщо рухатися темпами Хорватії, то на повне розмінування піде 30 років”, – сказав Резніков.

Міністр оборони зауважив, що даний процес можна прискорити за допомогою сучасних технологій.


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