Україна повернула з російського полону ще 44 полонених

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Цього разу з російського полону повернулися на Батьківщину 44 захисники.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини”, – написав він.

Так, із російського полону звільнили – 36 рядових і сержантів та шість офіцерів.

“Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, “Азовсталь”, Херсонщину, билися з ворогом на Сході”, – повідомив Єрмак.

Також із полону окупантів звільнили двох цивільних.

“Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону”, – повідомив глава Офісу президента.