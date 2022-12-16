Суспільство

Через загрозу ракетного удару на Житомирщині вимкнули електропостачання На Житомирщині вимкнули електропостачання, щоб уникнути масштабних пошкоджень у разі влучання ракет в енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. “У зв’язку із загрозою ракетного удару по об’єктах енерегтечної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання! Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!” – йдеться в повідомленні. Поділитися:



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