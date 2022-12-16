Суспільство

Через загрозу ракетного удару на Житомирщині вимкнули електропостачання

16 Грудня 2022 08:43
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На Житомирщині вимкнули електропостачання, щоб уникнути масштабних пошкоджень у разі влучання ракет в енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

“У зв’язку із загрозою ракетного удару по об’єктах енерегтечної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання!

Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.

Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!” – йдеться в повідомленні.


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