Суспільство

Буданов розповів про проєкт ГУР, який допоміг “знизити наступальний потенціал Росії”

15 Листопада 2022 11:05
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війна, розвідка

Головне управління розвідки Міноборони та волонтерський фонд “Повернись живим” реалізували спільний проєкт Black box, який допоміг “зменшити наступальний потенціал Росії”.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Вартість проєкт становить 40 млн грн — у жовтні благодійники закупили та передали розвідці обладнання, яке здатне знизити наступальний потенціал Росії, але не розкривали деталі.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, з міркувань секретності не можна розкрити всі деталі проєкту, але його результати “точно позначаться на полі бою”.

Він зазначив, що лише за жовтень проєкт завдав Росії збитків на мільйони доларів.

“Спільно з благодійниками та всіма небайдужими українцями ми й надалі впливатимемо на бойову здатність ворога”, — сказав начальник розвідки.


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