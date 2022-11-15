Буданов розповів про проєкт ГУР, який допоміг “знизити наступальний потенціал Росії”

Головне управління розвідки Міноборони та волонтерський фонд “Повернись живим” реалізували спільний проєкт Black box, який допоміг “зменшити наступальний потенціал Росії”.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Вартість проєкт становить 40 млн грн — у жовтні благодійники закупили та передали розвідці обладнання, яке здатне знизити наступальний потенціал Росії, але не розкривали деталі.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, з міркувань секретності не можна розкрити всі деталі проєкту, але його результати “точно позначаться на полі бою”.

Він зазначив, що лише за жовтень проєкт завдав Росії збитків на мільйони доларів.

“Спільно з благодійниками та всіма небайдужими українцями ми й надалі впливатимемо на бойову здатність ворога”, — сказав начальник розвідки.