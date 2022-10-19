Суспільство

Боксер Усик став амбасадором United24

19 Жовтня 2022 07:26
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United24, усик

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що український боксер і чемпіон світу Олександр Усик став новим амбасадором United24.

“Олександр Усик став новим амбасадором United24. Я щойно говорив з ним і подякував йому за готовність працювати для України.

Олександр зосередиться на проєктах, присвячених відбудові нашої країни, зокрема у Київській області”, – сказав Зеленський у відеозвернені.

Зеленський нагадав, що амбасадорами разом з Усиком уже є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.


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