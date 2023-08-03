Бойові медики на передовій зможуть робити переливання крові, але після підготовки МОЗ, – Маляр

Міністерство оборони та МОЗ домовилися про підготовку бойових медиків до переливання крові на передовій.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Я сподіваюся, що все-таки сьогодні ми поставили крапку у цьому питанні й бойові медики будуть мати безумовне право на переливання крові”, – заявила Маляр.

Повідомляється, що питання було у відсутності відповідної підготовки людей. Тому Міноборони та МОЗ знайшли компроміс.

“Люди, які зможуть переливати кров, але не мають медичної освіти, будуть проходити підготовку в Міністерстві охорони здоров’я. Це нормальні речі тому, що медичні сили все-таки відповідають за життя військових і вони зобов’язані дбати, щоб це робили підготовлені люди”, – додала заступниця міністра.