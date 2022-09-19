Суспільство

Більшість українців вірять, що керівництво країни діє злагоджено, розколу немає (опитування)

19 Вересня 2022 13:41
37

71% українців вважають, що військове і політичне керівництво країни діють злагоджено із спільною метою перемоги, йдеться в соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 7 – 13 вересня.

За даними опитування, у той же час 14% респондентів з числа опитаних вважать, що існують “серйозні конфлікти між політичним і військовим керівництвом”.

На думку 24% з числа опитаних, “керівництво не приділяє належної уваги нашим захисникам”. Натомість 60% переконані, що керівництво “у мірі можливості проявляє належну увагу захисникам”.

Ще 29% респондентів вірять у те, що чиновники наживаються на війні і розкрадають західну зброю. Проте і в цьому випадку значно більше тих, хто вважає, що зброя “не розкрадається, а використовується нашими захисниками” –  у цьому переконані 51% респондентів.

Впродовж 7-13 вересня 2022 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус”.

Метод опитування телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
усі думки
ТОП-новини
19 Вересня 2022 18:26
95

У Генштабі підтвердили факт нищівного удару ЗСУ на Запорізькому напрямку
19 Вересня 2022 18:45
17

Турецький банк зупинив використання російської платіжної системи “Мир”
19 Вересня 2022 18:01
26

В Ізюмі ексгумовано вже 146 тіл – Синєгубов
19 Вересня 2022 17:27
184

Після скандалу у Харкові проведуть процедуру перепоховання на цвинтарі №18
19 Вересня 2022 17:16
68

В Україну завезли інноваційну вакцину Pfizer
Останні новини
усі новини