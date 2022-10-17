Суспільство

Більшість банків без проблем погоджуються на реструктуризацію кредитної заборгованості – фінансист Андрій Волков

17 Жовтня 2022 14:04
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NPL, Андрій Волков, Інвестохіллс

Андрій Волков, засновник та керуючий партнер групи компаній «Інвестохіллс» зазначає, що більшість банків в Україні – і приватні, і державні – сьогодні без проблем погоджуються на реструктуризацію кредитної заборгованості. Про це він написав у своїй колонці для Mind.

За його словами, найпоширеніший варіант – це відстрочка погашення тіла кредиту. З переглядом процентної ставки трохи складніше. Але якщо боржник не здатний виплачувати відсотки, банк може погодитись на зменшення ставки або на капіталізацію відсотків, наприклад.

«Впевнений, що таких позичальників банки й надалі витягуватимуть настільки, наскільки це можливо», – сказав Волков.

Водночас, кредитний ризик, за його словами, як і раніше, залишається одним із ключових ризиків для банківської системи. Про це, зокрема, неодноразово говорив НБУ, за оцінками якого до кінця 2022 року близько 20% позичальників можуть оголосити дефолт.

«Цей прогноз цілком адекватний, оскільки відсотки за кредитами на сьогоднішній день виплачують 75-80% компаній. Фактично, це «найживіша» частина економіки, яка продовжує функціонувати», – зазначив фінансист. За даними Національного банку, обсяг непрацюючих активів у банківській системі (NPL) за підсумками восьми місяців 2022 року перевищив 30%. У тому числі обсяг проблемної заборгованості бізнесу досяг майже 36%, що на 4 п. п. вище, ніж на початку війни.


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