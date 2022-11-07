Якщо Росія припинить обстрілювати об’єкти критичної інфраструктури України, аварійні відключення світла можуть припинитися протягом двох тижнів.

Про це заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

“Аварійні відключення світла в Україні можуть припинитися за 2 тижні. Але тільки в тому випадку, якщо не буде нових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури”, – зазначив він.

За його словами, найбільший дефіцит електроенергії спостерігається у північній та центральній частині України. Крім того, він додав, відключення триватимуть доти, доки не будуть відремонтовані лінії, за якими електроенергію можна було б передати з інших регіонів країни.

Сахарук також наголосив, що компанії не вдається заощаджувати електроенергію так, як цього хотілося б. Оскільки як тільки людям дають світло, вони терміново починають робити свої домашні справи, підключаючи відразу кілька електроприладів.