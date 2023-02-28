Атака на російський літак А-50 в Мачулищах: оприлюднено перші супутникові знімки

У мережі з’явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому “Мачулищі”, де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50.

Як зазначає “Беларускі Гаюн”, борт переставили. Місце його звичайної стоянки, яке відзначено червоною стрілкою, пустує. Він у іншому місці. Востаннє зліт літака росіян фіксували 22 лютого.

“Під час порівняння супутникових знімків за 19 та 28 лютого чітко видно, що борт ДРЛВ А-50У ВКС РФ змінив колір. Літак ніби “зашкурили” перед перефарбуванням. На цей момент ми не робимо однозначних тверджень, проте це може бути й наслідком того, що фюзеляж обгорів. Значну зміну забарвлення видно на крилах і на склопластиковому куполі, в якому розміщується антена радарного комплексу “Джміль”, що обертається”, – зауважили в “Гаюні”.