Суспільство

Атака на російський літак А-50 в Мачулищах: оприлюднено перші супутникові знімки

28 Лютого 2023 18:55
43
читать на русском →
білорусь

У мережі з’явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому “Мачулищі”, де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50.

Як зазначає “Беларускі Гаюн”, борт переставили. Місце його звичайної стоянки, яке відзначено червоною стрілкою, пустує. Він у іншому місці. Востаннє зліт літака росіян фіксували 22 лютого.

“Під час порівняння супутникових знімків за 19 та 28 лютого чітко видно, що борт ДРЛВ А-50У ВКС РФ змінив колір. Літак ніби “зашкурили” перед перефарбуванням. На цей  момент ми не робимо однозначних тверджень, проте це може бути й наслідком того, що фюзеляж обгорів. Значну зміну забарвлення видно на крилах і на склопластиковому куполі, в якому розміщується антена радарного комплексу “Джміль”, що обертається”, – зауважили в “Гаюні”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Лютого 2023 17:56
43

Міноборони оприлюднило оновлені контракти на харчування для ЗСУ: яйця подешевшали
28 Лютого 2023 19:52
5

У Пентагоні заявили, що завершують підготовку персоналу та оснащення першої української батареї Patriot
28 Лютого 2023 18:39
20

Окупанти тиснуть на Бахмут, наступають на Авдіївському та Шахтарському напрямках – Генштаб
28 Лютого 2023 16:01
36

Росія суттєво збільшила корабельне угруповання у морі. Рівень загрози підвищено — ОК “Південь”
28 Лютого 2023 15:44
47

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили можливі дії росіян
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки