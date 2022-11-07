“Антонов” оголосив про будівництво нового Ан-225 “Мрія”

Генеральний директор ДП “Антонов” Євген Гаврилов заявив, що Україна почала будівництво другого літака Ан-225 “Мрія” замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі.
Про це пише Bild.
“Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав”, – розказав Гаврилов.
За його словами, друга “Мрія” готова уже на 30%.
Вартість будівництва оцінюється в 500 млн євро.
Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія “Антонова” і куди часто літав Ан-225.