“Антонов” оголосив про будівництво нового Ан-225 “Мрія”

Генеральний директор ДП “Антонов” Євген Гаврилов заявив, що Україна почала будівництво другого літака Ан-225 “Мрія” замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі.

Про це пише Bild.

“Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав”, – розказав Гаврилов.

За його словами, друга “Мрія” готова уже на 30%.

Вартість будівництва оцінюється в 500 млн євро.

Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія “Антонова” і куди часто літав Ан-225.