Економіка

“Антонов” та Boeing підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників
23 Липня 2024 10:24
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Boeing і українська компанія “Антонов” підписали угоду про співпрацю над безпілотними системами для підтримки оборонної промисловості України.

Про це повідомило видання Breaking Defense.

У меморандумі про взаєморозуміння, представленому напередодні на авіасалоні в Фарнборо, як потенційні галузі співробітництва вказано навчання, логістична підтримка та технічне обслуговування безпілотників, таких як ScanEagle компанії Boeing.

“Ми раді продовжити співпрацю з компанією “Антонов” для підтримки розвитку та економічного зростання України”, – заявив генеральний директор оборонного підрозділу Boeing Тед Колберт.

Генеральний директор ДП “Антонов” Євген Гаврилов наголосив, що ця угода сприятиме подальшому розвитку оборонної промисловості України.

“Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження новітніх і найбільш ефективних рішень – на додаток до можливості майбутніх проєктів із Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості”, – сказав він.


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