Англійська мова: як оцінити свої навички

Зараз у багатьох оголошеннях про вакансії компанії вимагають спеціальних мовних навичок. Все більше і більше роботодавців мають міжнародні офіси, клієнтів або постачальників, тому спілкування та листування відбуваються, як правило, англійською мовою. Нижче розповімо, як правильно оцінити свої мовні навички.

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Насамперед у багатьох компаніях необхідний як мінімум хороший рівень англійської мови. Будь-яка інша мова, в якій у вас є більш високий мовний рівень, є лише перевагою. Ці мови включають іспанську, французьку або німецьку, що є величезною перевагою за часів глобалізації.

Розпочати вивчення англійської мови або прокачати її до рівня C2 можна в школі Grade Education Centre https:check.grade.ua – найбільшому освітньому центрі України. Тут можна пройти тест на знання англійської, включаючи кембриджські іспити FCE, CAE, CPE.

Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою – які рівні?

Європейська компетенція володіння іноземною мовою визначає, який рівень володіння у вас. Існує рейтингова система, яка надає вашим мовним навичкам відповідний рівень.

Ваш рівень мови вимірюється у трьох категоріях:

розуміти;

говорити та розуміти;

розуміти, говорити та писати відповідною мовою.

Завдяки Європейській системі координат всі мови можна порівняти, будь то англійська, іспанська, французька або італійська. Відповідні рівні володіння мовою поділяються від А1 до С2. A1 – мінімальний рівень володіння мовою, а C2 – найвищий. Подібно до системи оцінювання в школі, існує шість мовних рівнів для оцінки ваших мовних навичок:

C2 = мовні навички на рівні рідної мови (вміле використання мови);

C1 = вільне володіння мовою на діловому рівні (вміле використання мови)

B2 = вільний рівень володіння мовою (незалежне використання мови);

B1 = хороші мовні навички (незалежне використання мови);

A2 = поглиблені базові мовні навички (елементарне використання мови);

A1 = перші базові мовні навички (початкове використання мови).

Існує безліч мовних тестів, які ви можете пройти https://www.check.grade.ua/ru/, щоб підтвердити свій мовний рівень. Після проходження тесту, ви отримаєте мовний сертифікат, який вказує на відповідний рівень ваших мовних навичок.

До найбільш відомих мовних тестів та сертифікатів належать такі: TOEFL, LCCI, GMAT, IELTS, TELC та TOEIC.

Існує також так званий сертифікат Кембриджу. Кожен не носій мови, який складає мовний тест у Кембриджському університеті, отримує такий мовний сертифікат. Найбільш поширеними кембриджськими сертифікатами є: BEC, BULATS, ILEC та ICFE.

Ці тести зазвичай поєднуються з мовним курсом і є обов’язковою умовою для певної роботи за кордоном чи навчання. У будь-якому випадку кембриджський сертифікат справляє враження на потенційного роботодавця і прокачує ваше резюме.

Проте в Інтернеті є й безкоштовні мовні тести. Ви можете використовувати їх, щоб перевірити рівень своїх мовних навичок. Таким чином, ви можете побачити, де у вас все ще є прогалини, перш ніж пройти платний тест для отримання офіційного сертифіката.

Якщо вам потрібно офіційно підтвердити рівень, рекомендуємо скласти іспити Cambridge Assessment English, Linguaskill, IELTS або TOEFL.