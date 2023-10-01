СNN: Скоро в Україні розпочнеться друга військова зима

Сміливі успішні кампанії рік тому видаються далеким спогадом. Наразі українські військові ведуть бої на виснаження проти завзятих та більших російських військ на фронті завдовжки близько 1000 км. Гостро відчувається нестача авіації, пише CNN.

Росіяни, швидше за все, розпочнуть чергову кампанію щодо руйнування енергетичної інфраструктури України. Населення порине у темну зиму.

На полі бою росіяни пристосувалися. Наступного року оборонний бюджет буде на 70% більше, ніж цього. Вони налаштовані на довгострокову перспективу.

Але й українці адаптуються до нових умов після невпевненого початку контрнаступу. «Здатність українських солдатів швидко освоювати західні технології призвела до недоречного оптимізму та висновку, що час, необхідний для створення згуртованих бойових підрозділів, може бути скорочений», заявляють експерти.

Україна повернулася до стилю ведення бойових дій, на яких обізнані найкраще. Вони використовують невеликі групи мобільної піхоти для перевірки міцної російської оборони. Так як десятки російських безпілотників засікають будь-які скупчення військ і ведуть по них масований артилерійський вогонь.

Весна 2024 року обіцяє стати потенційно важливою фазою конфлікту. Обидві сторони використовуватимуть зиму для переоснащення. Потім будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше ATACM та інших ракет більшої дальності.

Ось чому постачання західної зброї мають прискоритися, вважає Макс Бут із Ради з міжнародних відносин.

“Нездатність відправити достатню кількість озброєння в Україну просто збільшує ймовірність того, що конфлікт затягнеться на невизначений термін”, – сказав Бут.

У Росії наступного року війна може призвести до серйозніших економічних наслідків.

Кремль нав’язав ідею про те, що захист Батьківщини є екзистенційною битвою; тут немає суспільної незгоди. Санкції завдали шкоди, але ще не завдали руйнації; ціна на нафту допомагає обмежити збитки державного бюджету.

Але в умовах, коли економіка все більше присвячується підтримці військової машини (не менше 6% ВВП буде витрачено на армію наступного року), стреси зростають: нестача робочої сили та інфляція, а також слабкий рубль. Володимир Путін не захоче скорочувати соціальні витрати напередодні виборів наступної весни, коли більшість аналітиків очікують на зниження цін на нафту і газ.

Багато змінних визначатимуть майбутнє цього конфлікту наступного року. Але по-перше, обидві сторони мають терпіти бруд, мороз та туман зимових місяців.