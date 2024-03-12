Смт Тьоткіно Курської області перебуває під контролем легіону “Свобода Росії”

Легіон “Свобода Росії” повідомив про взяття під контроль смт Тьоткіно Курської області (РФ).

Про це вони повідомляється в Tелеграм-каналі Легіону.

«Смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку», – йдеться у повідомленні.

Перед тим російський опозиціонер Ілля Пономарьов писав у Фейсбуці, що прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області – під контролем визвольних сил. А в Тьоткіно Курської області, за його інформацією, тривав стрілецький бій.