Суспільство

Смт Тьоткіно Курської області перебуває під контролем легіону “Свобода Росії”

12 Березня 2024 14:23
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рф
Ілюстративне фото / Getty Images

Легіон “Свобода Росії” повідомив про взяття під контроль смт Тьоткіно Курської області (РФ).

Про це вони повідомляється в Tелеграм-каналі Легіону.

«Смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку», – йдеться у повідомленні.

Перед тим російський опозиціонер Ілля Пономарьов писав у Фейсбуці, що прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області – під контролем визвольних сил. А в Тьоткіно Курської області, за його інформацією, тривав стрілецький бій.


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