Суспільство

Смертність поранених окупантів перевищує 50% – штаб

15 Жовтня 2022 09:56
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росія, окупація

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України.
Смертність серед поранених перевищує 50%.

За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк, за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені.

За інформацією від місцевих жителів, цивільних людей у лікарні не приймають взагалі через перевантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію росії, смертність серед них перевищує 50%.


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