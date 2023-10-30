Суспільство

Смертельна ДТП на Тернопільщині: за кермом авто, який виїхав на зустрічну смугу, був син судді 

30 Жовтня 2023 17:51
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дтп, тернопіль

На Тернопільщині 29 жовтня сталася смертельна ДТП, за даними місцевих ЗМІ, за кермом машини Infiniti, яка виїхала на зустрічну смугу, був син судді Лідії Квятковської Дмитро.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, видання “20 хвилин”

“На автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська водій автомобіля “Infiniti FX35” виїхав на смугу руху зустрічного руху та врізався у “Peugeot 406”.

Кермувальник “Peugeot 406″ від отриманих травм помер на місці події. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами доправили до лікарні. Серед потерпілих – чотирирічна дівчинка”.

Поліція повідомляє, що водія “Infiniti FX35” затримали. У нього також взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даними місцевих ЗМІ, за кермом машини був син судді Квятковської Дмитро, який є адвокатом. І що вона також перебувала з ним в автівці.

Наразі триває слідство.


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