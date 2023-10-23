Суспільство

Смертельна ДТП на Рівненщині: поліцейська збила жінку

23 Жовтня 2023 11:51
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дбр, дтп

Державне бюро розслідувань займається розслідуванням смертельної ДТП за участі працівниці правоохоронних органів, яка сталася у Здолбунові Рівненської області.

Про це повідомляє ДБР.

«21 жовтня близько 19:40 у місті Здолбунів Рівненської області правоохоронниця за кермом автомобіля здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід», – ідеться у повідомленні.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху, що причинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).


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