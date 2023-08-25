Смерть Пригожина показала всьому світу, що угодам з Путіним не можна довіряти, – Резніков

Смерть ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина є доказом того, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

Про це в інтерв’ю Welt заявив міністр оборони Олексій Резніков.

“Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що це показало всьому світу: якщо Путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, отже, йому більше не можна довіряти”, – наголосив чиновник.

Резніков зазначив, що зараз чиновники Кремля “поводяться як бандити та злочинці”.

За словами міністра оборони, він не вважає, що загибель Пригожина будь-яким чином може вплинути на перебіг війни в Україні.

“Групи “Вагнер”, яку ще рік тому можна було розглядати як серйозну силу, фактично вже немає. Вони розбиті”, – додав Резніков.