Політика

Смерть Пригожина показала всьому світу, що угодам з Путіним не можна довіряти, – Резніков

25 Серпня 2023 20:12
читать на русском →
Резніков, пригожин

Смерть ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина є доказом того, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

Про це в інтерв’ю Welt заявив міністр оборони Олексій Резніков.

“Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що це показало всьому світу: якщо Путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, отже, йому більше не можна довіряти”, – наголосив чиновник.

Резніков зазначив, що зараз чиновники Кремля “поводяться як бандити та злочинці”.

За словами міністра оборони, він не вважає, що загибель Пригожина будь-яким чином може вплинути на перебіг війни в Україні.

“Групи “Вагнер”, яку ще рік тому можна було розглядати як серйозну силу, фактично вже немає. Вони розбиті”, – додав Резніков.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Серпня 2023 18:09

Уряд запровадив електронний документообіг під час проходження ВЛК
25 Серпня 2023 19:40

“Українська Бронетехніка” поставила ЗСУ перші тисячі 122-мм боєприпасів
25 Серпня 2023 19:06

Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень, – Генштаб
25 Серпня 2023 16:16

У Харківській області посилюють мобілізацію
25 Серпня 2023 15:16

Контрнаступ не провалився, ЗСУ прорвали першу лінію оборони, – Міллі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки