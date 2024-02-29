Служба безпеки повідомила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП)

Зазначається, що чоловік ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах.

Про це пише пресцентр СБУ.

Правоохоронці стверджують, що його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.

Натомість ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій клірика. На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).