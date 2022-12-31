Словенія передасть Україні реанімобілі

Міністерка закордонних справ Словенії Тані Файон і посол України Андрій Таран у п’ятницю взяли участь у церемонії передання двох словенських реанімобілів українській стороні в межах гуманітарної допомоги.

Файон оголосила про передачу Україні “швидких” і висловила сподівання про закінчення війни.

“По-різному, навіть дипломатичними зусиллями, і насамперед відчутною матеріальною допомогою, ми хочемо допомогти українській нації як можемо, на першому місці в цьому рятувальна техніка. Щиро бажаю, щоб машини швидкої допомоги в Україні скоро служили лише у мирний час», – заявив міністр під час передачі двох машин швидкої допомоги.

З початку військової агресії Росії на Україну Словенія передала гуманітарної допомоги на понад 4,3 млн євро та додатковий мільйон євро на гуманітарний проект президента Зеленського «Зерно від України».