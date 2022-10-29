Словенія передала Україні 28 танків М-55S

Словенія виконала свою частину угоди з Німеччиною. В Україну надійшла друга велика партія зброї. Таким чином, за рівнем ВВП Словенія входить до числа країн, які зробили найбільший внесок у захист України.

Про це повідомило видання 24UR.

У Міноборони Словенії підтвердили, що танки, для надання яких була укладена угода з Німеччиною, успішно передані Україні. Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.

Словенія пообіцяла Україні 28 танків М-55S, в обмін на техніку з Німеччини – 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п’ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи. Угоду про обмін прем’єр-міністр Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц уклали у вересні.

Це друга значна партія словенської військової підтримки Україні. У липні Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A.

За даними армії Словенії, танки M-55S є бойовими гусеничними машинами з реактивною бронею та потужним озброєнням, призначеними для ураження живої сили, бронетехніки та інших бойових машин противника. Це модернізація танка Т-55, який був розроблений наприкінці Другої світової війни і служив основним бойовим танком Радянського Союзу. Танк озброєний 105-міліметровою гарматою, кулеметом і встановленим кулеметом. Окрім озброєння, він також оснащений системою керування вогнем, системою запобігання пожежі, РХБЯ захисту та системою виявлення лазерного випромінювання. Також М-55С – перший танк, модернізований за стандартами НАТО.