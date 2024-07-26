Економіка

Словацький прем’єр знову зателефонував Шмигалю щодо російської нафти
26 Липня 2024 20:39
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нафта, Словаччина, україна
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо / Фото Správy RTVS

У п’ятницю прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре спілкувався телефоном із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем з питання транзиту російської нафти через Україну.

Як передає TASR, Фіцо запропонував своєму українському колезі технічне рішення, в якому мають брати участь кілька держав, зокрема й Словаччина.

Минулої суботи (20 липня) Фіцо також телефонував Шмигалю, щоб обговорити ситуацію з поставками нафти.

“За даними урядової канцелярії, відновлення транзиту частини російської нафти вкрай важливе для НПЗ “Slovnaft”, оскільки альтернативні джерела нафти дорожчі і можуть бути технологічно непридатними”, – пише TASR.

В апараті уряду нагадали, що вся історія з припиненням транзиту частини російської нафти виникла після рішення президента України від 24 червня 2024 року, за яким російську компанію “Лукойл”, що також постачає нафту на “Slovnaft”, внесли до санкційного списку. За даними урядової канцелярії, найближчими годинами та днями триватимуть інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні.


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