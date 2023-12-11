Суспільство

Словацькі перевізники знову заблокували проїзд через кордон 

11 Грудня 2023 16:52
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україна, кордон, Словаччина

Словацькі перевізники відновили блокування  руху вантажівок через пункт пропуску “Вишнє Нємецке”.

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

“За інформацією, отриманою о 16:10 від словацьких прикордонників, представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску “Вишнє Нємецке”.

Відомо, що перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують. Про виключення щодо пропуску для окремих категорій вантажів та про терміни акції не повідомлялося”.

За словами офіцера, на даний час на перед пунктом пропуску “Ужгород”, суміжним словацькому пункту пропуску “Вишнє Нємецке”, в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки.

Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.


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