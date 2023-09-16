Економіка

Словаччина ввела заборону на імпорт українського зерна

16 Вересня 2023 17:10
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зерно, Словаччина

Уряд Словаччини до кінця 2023 року заборонив імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

Про це сказав прем’єр-міністра Словаччини Людовіт Одор, передає Aktuality.

“Заборона діятиме до кінця року на ті ж самі чотири товари, тобто пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику. Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо до вітчизняних фермерів”, — сказав він.

Одор зазначив, що цей крок також є реакцією на такий самий підхід, застосований Польщею та Угорщиною.

За словами прем’єра, уряд Словаччини продовжить інтенсивно працювати з Єврокомісією та країнами-членами ЄС, щоб знайти рішення. Одор також наголосив, що Словаччина готова зняти заборону у разі розв’язання питання.

У Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини пояснили, що обмеження введені для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів.


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