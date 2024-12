Словаччина та Угорщина блокують санкції ЄС проти Грузії

Глави МЗС країн Європейського Союзу завершили дебати щодо ситуації в Грузії, однак консенсусу щодо санкцій досягти не вдалося через блокування з боку Словаччини та Угорщини.

Європейська комісія, як очікується, може вже цього тижня запропонувати призупинення безвізового режиму для грузинських дипломатів. За словами журналіста “Радіо Свобода” Рікарда Йозвяка, для такого рішення вже є необхідна кваліфікована більшість серед країн-членів ЄС.

Debate among 🇪🇺 foreign ministers on 🇬🇪 over. As expected, 🇭🇺🇸🇰 block sanctions. European Commission will however propose visa lib suspension for 🇬🇪 diplomats, possibly as early as this week. there is a qualified majority for this.