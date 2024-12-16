Словаччина та Угорщина блокують санкції ЄС проти Грузії

Глави МЗС країн Європейського Союзу завершили дебати щодо ситуації в Грузії, однак консенсусу щодо санкцій досягти не вдалося через блокування з боку Словаччини та Угорщини.

Європейська комісія, як очікується, може вже цього тижня запропонувати призупинення безвізового режиму для грузинських дипломатів. За словами журналіста “Радіо Свобода” Рікарда Йозвяка, для такого рішення вже є необхідна кваліфікована більшість серед країн-членів ЄС.

Debate among 🇪🇺 foreign ministers on 🇬🇪 over. As expected, 🇭🇺🇸🇰 block sanctions. European Commission will however propose visa lib suspension for 🇬🇪 diplomats, possibly as early as this week. there is a qualified majority for this. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2024

На крайніх виборов перемогу здобула партія “Грузинська мрія”, яка орієнтована на підтримку Росії. Ситуація загострилася 28 листопада, коли новий уряд ухвалив рішення відкласти переговори про вступ Грузії до Європейського Союзу до 2028 року. Це спричинило масові протести.