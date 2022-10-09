Словаччина передала Україні дві САУ Zuzana 2

Словаччина передала Україні ще дві самохідні артилерійські установки Zuzana-2.

Про це у неділю повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Твіттері.

“До його (Путіна – ред.) 70-річчя ми доставили ще один подарунок”, – написав міністр.

Дві гаубиці Zuzana 2 вже в Україні.

Надь додав, що багато іншого ще попереду.

У жовтні стало відомо, що Німеччина, Данія та Норвегія закуплять для України 16 гаубиць Zuzana-2 словацького виробництва загальною вартістю 92 мільйони євро. Києву цю зброю поставлять вже наступного року.