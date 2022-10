Словаччина передала Україні дві САУ Zuzana 2

Словаччина передала Україні ще дві самохідні артилерійські установки Zuzana-2.

Про це у неділю повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Твіттері.

“До його (Путіна – ред.) 70-річчя ми доставили ще один подарунок”, – написав міністр.

Дві гаубиці Zuzana 2 вже в Україні.

Надь додав, що багато іншого ще попереду.

To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine 🇺🇦(and much more to come 😉). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp