Політика

Словаччина передала Україні дві САУ Zuzana 2

9 Жовтня 2022 12:31
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зброя, Словаччина

Словаччина передала Україні ще дві самохідні артилерійські установки Zuzana-2.

Про це у неділю повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Твіттері.

“До його (Путіна – ред.) 70-річчя ми доставили ще один подарунок”, – написав міністр.

Дві гаубиці Zuzana 2 вже в Україні.

Надь додав, що багато іншого ще попереду.

У жовтні стало відомо, що Німеччина, Данія та Норвегія закуплять для України 16 гаубиць Zuzana-2 словацького виробництва загальною вартістю 92 мільйони євро. Києву цю зброю поставлять вже наступного року.


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