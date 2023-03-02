Політика

Словаччина хоче передати Україні десять винищувачів

2 Березня 2023 09:58
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зброя, Словаччина

Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 літаків радянського виробництва МіГ-29, повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь в інтерв’ю АР.

“Ми ніколи більше не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми передамо їх Україні, вони допоможуть врятувати їхні життя”, – заявив міністр.

Братислава зняла 11 МіГів з озброєння минулого року. Один вона хоче передати в музей, а інші – може надати Києву. Якщо Словаччина схвалить постачання – вона стане першою з країн НАТО, які надали Києву бойові літаки. Остаточне рішення про передачу винищувачів “очікується протягом кількох днів або тижнів”, зауважує АР.


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