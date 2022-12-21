Кримінал

Слідчі встановили імена 290 загиблих в Ізюмі

21 Грудня 2022 11:57
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ізюм

Правоохоронці змогли встановити анкетні дані 290 з 451 людини, тіла яких ексгумували з масового поховання після деокупації Ізюма Харківської області.

Про це йдеться у відповіді на запит Суспільне Харків до обласної прокуратури.

За даними відомства, слідчі призначили 456 судових молекулярно-генетичних експертиз по біологічних зразках трупів та 199 зразків відібрали у родичів загиблих.

“Станом на цей час виконано 270 судових молекулярно-генетичних експертиз по біологічних зразках трупів та 73 судові молекулярно-генетичні експертизи по біологічних зразках родичів загиблих. Відповідні дані експертних досліджень направлені для розміщення до Єдиної державної бази ДНК з метою виявлення збігів, надійшла інформація щодо 5 збігів”, — йдеться у відповіді.

Напередодні поліція отримала сучасні комплекси для ДНК-експертиз, що має пришвидшити процеси упізнання ексгумованих після деокупації Харківщини.


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