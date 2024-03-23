Sky News: Колишній спікер Путіна “на 99% упевнений”, що Україна причетна до нападу

Колишній прес-секретар Володимира Путіна (так політолога Сергія Маркова названо в сюжеті телекомпанії Sky News) заявив, що він на 99% упевнений у причетності України до вчорашнього теракту в Крокус Сіті Холі.

Марков повідомив, що терористи були затримані під час спроби перетнути український кордон через Брянську область, яка також межує з Білоруссю.

“Я на 99% впевнений, що українська влада брала участь в організації цього теракту”, – заявив він в інтерв’ю Sky News.

На підтвердження своїх слів він заявив, що напад не було скоєно в стилі “Ісламської держави”, і сказав, що Україна раніше вже проводила подібні теракти.

Аналітик Sky News з питань безпеки та оборони професор Майкл Кларк заперечує це твердження, заявляючи, що це в жодному разі не фірмова українська операція.

“Я б із задоволенням подивився на його [Маркова] докази – це не [атака в українському стилі]”, – сказав Кларк.

Відповідаючи на запитання про те, чому спецслужби не передбачали нападу, Марков сказав, що теракти відбуваються в усьому світі та їм важко запобігти.

А на запитання про те, чому національній гвардії знадобилося так багато часу для реагування, він відповів, що пожежа, влаштована бойовиками, ускладнила логістику.

Минулої ночі бойовики відкрили вогонь по натовпу в концертному залі в Красногорську (Московська область), вбивши щонайменше 115 осіб і поранивши понад 100. Відповідальність взяло на себе угруповання “Ісламська держава”, але ФСБ стверджує, що у підозрюваних були українські контакти і вони намагалися збігти через кордон.