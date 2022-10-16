Склад боєприпасів, танки, БПЛА: втрати окупантів за добу

Жоден день війни в Україні не минає без втрат у російській армії.
Російські окупанти станом на 16 жовтня вже втратили щонайменше 65 тисяч своїх військових в Україні.
У Генштабі наводять загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2529 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,
- артилерійських систем – 1589 (+7) од,
- РСЗВ – 365 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),
- крилаті ракети ‒ 316 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 143 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога.
Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО противника та інші військові цілі.