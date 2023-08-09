Скільки отримує сурогатна мама у 2023 році?

Сурогатне материнство полягає у виношуванні та народженні дитини для подружньої пари, яка після народження малюка стає її батьками. При цьому генетичний матеріал майбутнього ембріона надається тими, для кого виношується дитина. Найчастіше до послуг сурогатної мами звертаються через безпліддя. У центрі сурогатного материнства «Артеміда», який працює виключно в рамках законодавства України, можна отримати консультації про процедуру, дізнатися, скільки платять за сурогатне материнство.

Хто така сурогатна мама?

Сурмама – це жінка, яка погоджується виносити та народити дитину, з якою вона не має генетичного зв’язку, для бездітної пари. За свої послуги така жінка отримує компенсацію, яка попередньо обговорюється. Після народження малюка сурогатна мати віддає дитину клієнтам. Процедура абсолютно легальна, регулюється законодавством з 1997 року та відповідає Сімейному кодексу України від 01.01.2004 року. Проте, щоб стати сурогатною мамою, жінка має відповідати наступним критеріям:

вік 19-36 років, оскільки він вважається оптимальним для вагітності та пологів, а сама жінка загалом психологічно підготовлена до процесу;

наявність власної рідної здорової дитини, яка є підтвердженням, що жінка не має проблем із репродуктивною системою та спадковістю;

відсутність проблем зі здоров’ям – кандидатка в сурмами не має в анамнезі генетичних, хромосомних, спадкових захворювань, а також хронічних, інфекційних, ЗПСШ, ВІЛ, СНІД;

відсутність шкідливих звичок – куріння, алкоголізм, наркоманія;

має позитивний резус-фактор крові, інакше можливий резус-конфлікт із ембріоном.

У будь-яких програмах сурогатного материнства можуть брати участь лише жінки з українським громадянством.

Скільки отримує сурмама за свої послуги?

За весь період участі у програмі сурогатна мати отримує у середньому 26 тис. євро. Виплати сурогатній мамі здійснюються так, як показано в таблиці.

Коли та за що виплата Розмір (у євро) Пересадка ембріона 200 Після першого УЗД 200 Під час вагітності (щомісяця) 400 Виплата після пологів (основна) 16 000 У разі народження двійні +3 000 У разі розродження шляхом кесаревого розтину +1 500

Також жінці надається оплата за повторну участь у програмі вдруге та втретє (1000 та 2000 євро відповідно). Крім цього, сурогатній матері надається оплата няні для її рідної дитини у розмірі 200 євро та по 100 євро на кожну дитину у її власній родині. Усі витрати на вагітність та пологи беруть на себе майбутні батьки. Проте вартість виплат може змінюватись залежно від економічної, політичної ситуації в країні.

Як стати сурогатною мамою у центрі «Артеміда»?

Жінка-кандидатка у сурмами має повністю відповідати критеріям, зазначеним вище. Після цього вона проходить медобстеження, щоб виключити приховані патології. Обов’язковим є укладання договору, де докладно вказуються обов’язки обох сторін (сурмами та клієнта), скільки платять за сурогатне материнство та графік виплат, прописуються можливі форс-мажорні ситуації (наприклад, коли народилася двійнята, а батьки готові забрати лише одну дитину). Далі програма сурматеринства включає в себе:

пересадку ембріонів (зазвичай 1-3) сурмамі;

тест на ХГЛ, який точно показує, що вагітність настала;

спостереження за вагітністю – це контроль розвитку плода методом УЗД, аналізи крові, регулярні перевірки на алкоголь, куріння та наркотики;

партнерські пологи, де присутні біологічні батьки.

Іногороднім сурогатним матерям центр «Артеміда» надає житло, починаючи з 32-34 тижнів вагітності. До цього сурмама може мешкати у своїй родині, регулярно відвідуючи медогляд. Щоб стати сурогатною мамою, потрібно заповнити заявку на сайті центру, де, окрім медичного обслуговування, гарантуються конфіденційність та юридичний супровід.