Скандал з нагородою від ГУР для блогерки Волощук: у відомстві просять їм довіряти

У п’ятницю, 3 березня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на Банковій зустрівся з українськими блогерами. Як зазначають самі інфлюенсери, вони “обговорювали питання інформаційної війни та мотивації населення”.

На зустріч в ОП запросили Сашу Бо, Євгена Таллера, Ксюшу Манекен, Настю Єлісєєву, Таню Парфільєву, Микиту Добриніна та інших. Про це вони самі розповіли у своїх сторіс в інстаграмі, передає 24 Канал.

Блогерка Ксюша Манекен (Оксана Волощук), яка була однією із запрошених гостей, похвалилася у мережі, що отримала відзнаку “за сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня” від ГУР МО.

Блогерка неодноразово наголошувала у своєму блозі про те, що немає різниці якою мовою ти говориш. Вона навіть заявляла про те, що не планує переходити на українську.

У мережі відразу ж почали обговорювати цю інформацію. Зокрема, українців цікавить за що саме блогерка отримала нагороду, та блогерка додала, що розповість за що отримала нагороду вже після закінчення війни.

Як відреагували у розвідці

У відомстві пояснюють, що завдання від ГУР виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою стратегічно важливу діяльність.

“Воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал. На щастя, різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні перемогти у різний спосіб. Як показує нинішня війна – наша розвідка працює ефективно, але водночас не може публікувати усі методи досягнення цієї ефективної роботи”, – прокоментували у розвідці.

Там також додали, що зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати людей різних професій та соціального статусу. Насамкінець українців закликати вірити в Україну і в українську воєнну розвідку.