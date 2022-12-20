Скандал у “Слузі народу” – нардеп Янченко виходить з партії

Народний депутат Галина Янченко із фракції “Слуга народу” написала заяву про вихід із однойменної партії.

“Все має межі. Вчинок Олени Шуляк (народний депутат, голова партії “Слуга народу”) по відношенню до пораненого бійця – це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, – а щоб поз’ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроєкту 5565 – це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни… Перебувати в одній партії з Шуляк – це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід із партії “Слуга народу”, – повідомила Янченко у фейсбуці ввечері у понеділок.

Вона додала, що людина, яка обіймає державну посаду, не має права на таку поведінку.

Янченко нагадала, що це не перший негідний вчинок Шуляк.

“Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег“, – написала Янченко.

Як раніше повідомлялось, український військовий Олег Симороз заявив, що голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк днями увірвалася до госпіталю де він лікується, аби з’ясувати стосунки через законопроект про реформування сфери містобудування.

Зазначимо, що Олег Симороз отримав важке поранення у жовтні на Донеччині. Боєць втратив обидві ноги та має важкий перелом щелепи.

Нагадаємо, 13 грудня нардепи підтримали законопроект №5655 про реформу містобудування. За законопроект нардепи віддали 228 голосів. ЄС, “Батьківщина” не підтримали проект про реформу містобудування, а з фракції “Голос” лише народний депутат Ярослав Железняк підтримав цю ініціативу.

Петиція з вимогою ветувати законопроект 5655, автором якої став Владислав Проценко, набрала зараз 42 090 голосів.

Раніше з негативним відгуком про законопроект у поточній редакції висловилися мер Києва Віталій Кличко та міський голова Львова Андрій Садовий. Розкритикував документ і мер Дніпра Борис Філатов.

Крім того, з проханням внести деякі зміни до законопроекту звернулося Міністерство культури та інформаційної політики. Там зазначили, що без змін документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.