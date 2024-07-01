Політика

Сім’я Байдена закликала його не знімати свою кандидатуру з виборів
1 Липня 2024 11:29
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байден, вибори
Джо Байден / AP

В неділю сім’я Джо Байдена закликала його не знімати свою кандидатуру з перегон і звинуватила його головних помічників у поганому виступі Байдена на дебатах.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на радників Байдена.

Сім’я Байдена – перша леді Джилл Байден, син Хантер та онуки – зібралася у президентській резиденції Кемп-Девіді на раніше заплановану зустріч і закликала президента продовжувати боротьбу за переобрання. Один з радників описав членів сім’ї як таких, що запропонували свою “беззаперечну підтримку”.

За словами одного з радників, члени сім’ї були явно розчаровані командою, яка готувала президента Байдена до його дебатів з Трампом. Вони обговорювали, чи варто звільнити когось, і чи варто вносити зміни до штату передвиборчої кампанії.

Байден відомий своєю лояльністю і захистом близьких радників і не любить звільняти помічників. Станом на неділю не виглядало, що у його кампанії насуваються серйозні кадрові зміни.

Сімейна зустріч відбулася в той час, коли Байден і його кампанія зіткнулися з лавиною закликів до президента відмовитися від участі у виборах після президентських дебатів на CNN, що відбулися в четвер. 

За словами одного з радників, дискусії були зосереджені на тому, як члени “клану Байдена” можуть допомогти президенту, а не на тому, чи повинен він переглянути свою кандидатуру.

За словами радників, Байден зацікавлено збирає дані соцопитувань та очікує на більш широке опитування і дослідження демократичної кампанії на цьому тижні.

Президент і його оточення перебувають на ранніх стадіях осмислення безпосередніх наслідків дебатів. Радники заздалегідь звинувачують у будь-якому падінні підтримки Байдена жорстке висвітлення в ЗМІ, а не виступ самого президента. 

Утім, як відзначає CNN, думка сім’ї про те, що Байден повинен продовжувати боротьбу, може змінитися найближчими днями, якщо буде спостерігатись падіння його підтримки у ключових штатах,  і якщо президент переконається, що його вихід з перегонів не потягне на дно демократів цієї осені.

Думка сім’ї має для Байдена велику вагу – навіть більшу, ніж думка ключових помічників та радників – і буде вирішальною у визначенні його політичного майбутнього.


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