Політика

Сі Цзіньпін уперше за шість років прибув до США

15 Листопада 2023 06:50
читать на русском →
китай, сша

Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше за останні шість років прибув до США. Він приземлився в Сан-Франциско, де найближчим часом запланована зустріч із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Reuters.

Сі виходив із літака авіакомпанії Air China, де на нього чекали представники американського уряду, включно з міністром фінансів США Джанет Єллен і послом США в Китаї Ніколасом Бернсом.

У середу вранці лідер Китаю планує зустріч із президентом Байденом, а потім участь у річному саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Ця зустріч стане першою особистою зустріччю між керівниками двох країн за останній рік, і США сподіваються використати її для пом’якшення напруженості у відносинах.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Листопада 2023 10:18

У Харкові затримали доцента університету, який працював на російське ГРУ
15 Листопада 2023 11:21

Кембриджський словник вибрав головне слово 2023 року
15 Листопада 2023 08:34

РФ намагається повернути собі ініціативу на фронті, – ISW
15 Листопада 2023 08:17

Сили оборони за добу знищили 58 артсистем ворога, – Генштаб
15 Листопада 2023 07:33

На Донеччині росіяни влучили у багатоповерхівку, є загибла
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід Маслов

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
усі думки