Сі Цзіньпін уперше за шість років прибув до США

Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше за останні шість років прибув до США. Він приземлився в Сан-Франциско, де найближчим часом запланована зустріч із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Reuters.

Сі виходив із літака авіакомпанії Air China, де на нього чекали представники американського уряду, включно з міністром фінансів США Джанет Єллен і послом США в Китаї Ніколасом Бернсом.

У середу вранці лідер Китаю планує зустріч із президентом Байденом, а потім участь у річному саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Ця зустріч стане першою особистою зустріччю між керівниками двох країн за останній рік, і США сподіваються використати її для пом’якшення напруженості у відносинах.