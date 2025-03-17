Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: загинули двоє спортсменів, троє перебувають у тяжкому стані

У ніч проти 17 березня поблизу села Авдотівка у Криворізькому районі Дніпропетровської області зіткнулися три автомобілі – легковик Dacia Logan та вантажівок DAF й Scania. Двоє людей загинули, травмовані троє підлітків. Жертви та постраждалі – спортсмени, які поверталися додому зі змагань.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

За даними правоохоронців, за кермом легковика був 19-річний водій, який рухався по автодорозі сполученням Дніпро – Кривий Ріг. За попередньою інформацією, під час обгону водій не впорався з керуванням та зіткнувся із задньої лівою частиною вантажівки DAF, вилетів на зустрічній смугу й врізався в зустрічну вантажівку Scania з напівпричепом.

19-річний водій легкового автомобіля та його 18-річний пасажир померли на місці. Троє неповнолітніх пасажирів легковика були ушпиталені.

Як повідомили у федерації змішаних єдиноборств ММА, що двоє загиблих чоловіків та троє травмованих підлітків були спортсменами, які поверталися зі змагань. За даними медиків, всі троє підлітків перебувають у стабільно тяжкому стані.

Микита Степанов та Арсен Албертян / Фото: Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА України

Що відомо про загиблих спортсменів ММА

Загиблі – Микита Степанов та Арсен Албертян. Як повідомляється на Facebook-сторінці федерації змішаних єдиноборств ММА, хлопці були представниками криворізького спортклубу “Ягуар”.

Як повідомляє Суспільне Дніпро, Тренер спортсменів Давид Джоджуа зазначив, що його вихованці вже неодноразово самостійно їздили на змагання, і він їм довіряв. Про аварію він дізнався увечері 16 березня від матері одного з хлопців, коли почав їх розшукувати. Після цього разом із батьками вирушив на місце події та на впізнання.

“Дуже-дуже велика втрата, тому що це були дуже видатні спортсмени на сьогоднішній час у клубі, на них рівнялись і, думаю, будуть рівнятися хлопці. Микита взагалі був, яскравим хлопцем. Арсен був більш спокійний, вихований юнак. Був у лікарні у хлопців, які вижили. У них шок. Я обійнявся з ними лише, не балакав”, – розповів тренер.