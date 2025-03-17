Суспільство

На Черкащині патрульні врятували велосипедиста, в якого стався напад епілепсії просто на трасі
17 Березня 2025 15:08
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Поліція та медики врятували велосипедиста на Черкащині / Скриншот
Поліція та медики врятували велосипедиста на Черкащині / Скриншот

Під час патрулювання автодороги М-05 Київ – Одеса біля Умані патрульні помітили велосипедиста, який лежав на узбіччі дорозі. До приїзду медиків поліцейські надали чоловікові допомогу.

Про це повідомили в патрульній поліції України.

Інспектори зупинилися на узбіччі, викликали медиків та одразу почали надавати домедичну допомогу: поклали чоловіка в стабільне бокове положення, витерли кров й контролювали його стан до приїзду медиків.

Коли постраждалий отямився, він пояснив, що під час руху на велосипеді в нього стався епілептичний напад.


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