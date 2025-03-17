Під Харковом сталася смертельна ДТП, загинули водій та пасажирка

На Харківщині 17 березня сталася смертельна ДТП – водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням і врізався в бетонну споруду. Внаслідок аварії загинули 38-річний чоловік і його 35-річна пасажирка.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху “Чугуїв-Харків-Довжанський”, повідомляє пресслужба обласної поліції.

На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники ДСНС, які деблокували тіла загиблих із понівеченого авто.

У Чугуєві сталася смертельна ДТП / Фото: Нацполіція

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб).