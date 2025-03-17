ЗСУ за допомогою HIMARS “накрили” майстерню російських морпіхів (відео)

Українські військові виявили та знищили майстерню 155 бригади морської піхоти РФ, де вони намагалися посилювати броню своєї техніки.

Удар завдали з HIMARS, повідомила 47 окрема механізована бригада “Маґура”.

Розвідувальна рота бригади використала безпілотник Fly Eye 3.0 для виявлення позиції противника. Виявилося, що військові 155-ї бригади РФ облаштували майстерню, де зварювали додаткову броню для своєї техніки.

“HIMARS суміжників провів фінальне тестування їхніх виробів. В ітозі – майстерня згорнулася разом із клієнтами”, – додали 47 ОМБр.