Суспільство

ЗСУ за допомогою HIMARS “накрили” майстерню російських морпіхів (відео)
17 Березня 2025 13:06
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Момент удару по майстерні російських морпіхів / Кадр з відео
Момент удару по майстерні російських морпіхів / Кадр з відео

Українські військові виявили та знищили майстерню 155 бригади морської піхоти РФ, де вони намагалися посилювати броню своєї техніки.

Удар завдали з HIMARS, повідомила 47 окрема механізована бригада “Маґура”.

Розвідувальна рота бригади використала безпілотник Fly Eye 3.0 для виявлення позиції противника. Виявилося, що військові 155-ї бригади РФ облаштували майстерню, де зварювали додаткову броню для своєї техніки.

“HIMARS суміжників провів фінальне тестування їхніх виробів. В ітозі – майстерня згорнулася разом із клієнтами”, – додали 47 ОМБр.


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