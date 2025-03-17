Зеленський провів нараду з Умєровим та новим начальником Генштабу: які задачі поставив президент

Президент України Володимир Зеленський доручив новому начальнику Генштабу Андрію Гнатову прискорити формування корпусної системи та провести аудит потреб бойових бригад.

Про це Володимир Зеленський заявив після наради з міністром оборони України Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

Учасники наради обговорили ситуацію на фронті та співпрацю з партнерами щодо гарантій безпеки для України. За підсумками наради визначено ключові завдання.

Міністру оборони доручено невідкладно сформувати команду для взаємодії з партнерами стосовно всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження відповідних рішень. Ця команда має вже цього тижня взяти участь у зустрічі військових представників у Лондоні.

Начальнику Генерального штабу поставлено завдання прискорити формування корпусної системи в Силах оборони України та провести аудит актуальних потреб бойових бригад для їх максимального забезпечення.

Президент наголосив, що зміцнення армії залишається незмінним пріоритетом, а Сили оборони, оборонно-промисловий комплекс та співпраця з партнерами є основою незалежності України.