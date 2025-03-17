Суспільство

Зеленський провів нараду з Умєровим та новим начальником Генштабу: які задачі поставив президент
17 Березня 2025 16:52
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Володимир Зеленський дав доручення новому начальнику Генштабу Андрію Гнатову / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Володимир Зеленський дав доручення новому начальнику Генштабу Андрію Гнатову / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський доручив новому начальнику Генштабу Андрію Гнатову прискорити формування корпусної системи та провести аудит потреб бойових бригад.  

Про це Володимир Зеленський заявив після наради з міністром оборони України Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

Учасники наради обговорили ситуацію на фронті та співпрацю з партнерами щодо гарантій безпеки для України. За підсумками наради визначено ключові завдання.

Міністру оборони доручено невідкладно сформувати команду для взаємодії з партнерами стосовно всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження відповідних рішень. Ця команда має вже цього тижня взяти участь у зустрічі військових представників у Лондоні.

Начальнику Генерального штабу поставлено завдання прискорити формування корпусної системи в Силах оборони України та провести аудит актуальних потреб бойових бригад для їх максимального забезпечення.

Президент наголосив, що зміцнення армії залишається незмінним пріоритетом, а Сили оборони, оборонно-промисловий комплекс та співпраця з партнерами є основою незалежності України.

Володимир Зеленський провів нараду з Рустемом Умєровим та Андрієм Гнатовим / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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